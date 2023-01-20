Происшествия 20 января 2023, 14:18 Стоматолога из Екатеринбурга осудили на 9 лет за продажу наркотиков

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В Екатеринбурге осудили хирурга-стоматолога, который выращивал и продавал коноплю. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на местные СМИ.

При передаче очередной партии марихуаны полицейские задержали 40-летнего доктора. Выяснилось, что он выращивал коноплю прямо у себя в квартире. Там нашли специальные лампы и прочее оборудование.

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Стоматолог полностью признал вину. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч.

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