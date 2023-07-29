Происшествия 29 июля 2023, 17:28 Власти закрыли столовую в Красногорске после отравления рабочих Freepik

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Работу столовой на предприятии в Красногорске, где отравились рабочие, приостановили до выяснения обстоятельств. Об этом сообщили на пресс-службе администрации города.

«Помещение столовой закрыто до выяснения всех обстоятельств», — заявили там.

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Сотрудников, которые ели в этой столовой, направили на дополнительное обследование медиков. Проверяются поставщики продуктов, в пищеблоке и столовой идет дезинфекция, рассказали в администрации. Представители ТПГК «Союзснаб» круглосуточно остаются на связи с пострадавшими и их близкими.

Ранее столовую и пищеблок проверял представитель Роспотребнадзора. Экспертиза еще не завершилась полностью, так что официального заключения пока нет.

Около 30 отравившихся сотрудников предприятия попали в больницу с признаками отравления, в состоянии средней и легкой степеней тяжести. По факту происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавшим оказывают всестороннюю медицинскую помощь.