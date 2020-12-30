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    30 декабря 2020, 22:08

    Два грузовика и легковушка столкнулись на МКАД

    Алла Морген, Екатерина Земская, Нина Петлинова

    Серьезное ДТП произошло на внешней стороне МКАД. Там столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
    Два грузовика и легковушка столкнулись на МКАД

    Собеседник отметил, что ДТП произошло на 108-м километре МКАД по внешней стороне. Столкнулись три автомобиля: два грузовых и легковая машина марки Mazda. В результате один человек оказался заблокирован внутри — пока неизвестно, о какой машине идет речь. Непонятно, водитель это или пассажир.

    Очевидец сообщил «360», что заблокированный человек находился в одной из фур.

    «Там легковую [машину] фура задела и впечаталась в грузовой ГАЗ», — сообщил он.

    Из-за ДТП перекрыли три полосы. В МВД подтвердили информацию. Там сообщили «360», что ДТП произошло в районе 21:00.

    UPD: Пострадавший скончался, сообщил источник «360».