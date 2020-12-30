Два грузовика и легковушка столкнулись на МКАД

Серьезное ДТП произошло на внешней стороне МКАД. Там столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник отметил, что ДТП произошло на 108-м километре МКАД по внешней стороне. Столкнулись три автомобиля: два грузовых и легковая машина марки Mazda. В результате один человек оказался заблокирован внутри — пока неизвестно, о какой машине идет речь. Непонятно, водитель это или пассажир.

Очевидец сообщил «360», что заблокированный человек находился в одной из фур.

«Там легковую [машину] фура задела и впечаталась в грузовой ГАЗ», — сообщил он.

Из-за ДТП перекрыли три полосы. В МВД подтвердили информацию. Там сообщили «360», что ДТП произошло в районе 21:00.

UPD: Пострадавший скончался, сообщил источник «360».