Столкновением лайнеров в Пулково заинтересовалась прокуратура

Прокуратура проверит все обстоятельства инцидента в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. 14 июня там столкнулись два самолета. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту происшествия с воздушными судами Airbus 320 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) и Airbus 320 с 50 пассажирами на борту („Уральские авиалинии“) в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Во время выруливания на ВПП рулении один самолет зацепил крылом хвост другого. Пассажиров обоих лайнеров высадили, керосин остался в бензобаках, пострадавших нет. На место ЧП выехал транспортный прокурор Санкт-Петербурга.

Один из самолетов должен был лететь в Калининград, а другой — в Иркутск. О причинах аварии пока информации нет. Пулково работает в штатном режиме.

Один из пассажиров лайнера, который крылом задел другой самолет, рассказал «360», что ничего особенного не произошло. Люди восприняли инцидент спокойно, без паники.