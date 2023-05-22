Происшествия 22 мая 2023, 09:16 Столкновение Volvo и Aurus в центре Москвы попало на видео Shot показал момент ДТП с Volvo и Aurus в центре Москвы

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Момент столкновения автомобилей Volvo и Aurus в центре Москвы попал на видео. Два ролика опубликовал Telegram-канал Shot.

ДТП произошло на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Источник «360» отметил, что на Aurus заметили правительственный госномер. В результате никто не пострадал.

Shot обратил внимание, что при столкновении иномарки задели машину экстренных служб. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.