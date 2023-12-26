Происшествия 26 декабря 2023, 12:59 Столкновение трех грузовиков частично парализовало движение по Пермскому тракту

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Минувшей ночью на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись три грузовика, один человек пострадал. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.

Водитель автомобиля МАЗ превысил скорость, когда ехал по трассе, и врезался сначала в «Газель», а потом в Kenworth с полуприцепом. В ДТП пострадал водитель второго авто, его доставили в больницу.

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Из-за аварии на трассе для движения была открыта только она полоса. Проводится проверка.

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