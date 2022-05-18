Столкновение теплохода и баржи произошло на Волге в Татарстане

Теплоход и баржа столкнулись на Волге. Сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры начали расследование происшествия. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «СарИнформ».

Авария произошла 17 мая. Теплоход «Волгобалт 203» зацепил баржу «Саратов 2529», которую буксировал тягач «Шлюзовой 57». Это произошло из-за отказа рулевого управления. После удара на барже появилась вмятина. Информации о пострадавших не поступало.