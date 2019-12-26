26 декабря 2019, 16:42
Столкновение Renault и Nissan в Петербурге попало на видео
В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием иномарок Renault Logan и Nissan X-Trail. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, авария произошла на перекресте Долгоозерной и Королева. На кадрах видно, что Renault вписался в Nissan и опрокинул его на газон. В итоге перевернутое авто повредило светофор. По словам свидетелей, после столкновения «опечаленные» водители стояли рядом со своими машинами. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате ДТП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.