Столкновение Renault и Nissan в Петербурге попало на видео

По данным издания, авария произошла на перекресте Долгоозерной и Королева. На кадрах видно, что Renault вписался в Nissan и опрокинул его на газон. В итоге перевернутое авто повредило светофор. По словам свидетелей, после столкновения «опечаленные» водители стояли рядом со своими машинами. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате ДТП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.