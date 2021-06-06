Столкновение поезда и машины в Подмосковье привело к гибели трех человек

Легковой автомобиль и поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Талдомском округе Московской области. В результате аварии погибли три человека, сообщил ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МВД.

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Легковушка ВАЗ и поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Подмосковье возле станции Запрудня. Это произошло в воскресенье около 06:40. Погибли трое человек, которые находились в машине.

Обстоятельства и причины произошедшей аварии выясняются. Сейчас на месте работают полицейские.

Ранее в Петербурге двухэтажный автобус сбил девушку на роликах.

Накануне в Краснодарском крае в пассажирский поезд врезался автомобиль Toyota Land Cruiser, водитель которого выскочил на железнодорожный переезд на красный свет. Погибли двое — 50-летний летний мужчина, который находился за рулем, и его 40-летний пассажир, который тоже сидел спереди. А месяц назад на Кубани в локомотив врезалась машина скорой помощи. Машинист пытался экстренно затормозить, но состав не смог вовремя остановиться. Зато никто не погиб, хотя люди в карете скорой получили травмы.