Происшествия 18 декабря 2023, 18:56 Столкновение поезда и грузовика в Домодедове показали на видео Прокуратура начала проверку после столкновения поезда и грузовика в Домодедове

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения электропоезда и грузового автомобиля в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Проверку проводит Юго-Западная транспортная прокуратура, причины произошедшего устанавливаются. В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре.

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По предварительным данным, ДТП произошло в понедельник, в 12:02. КамАЗ остановился на железнодорожном переезде по улице Корнеева, электропоезд не успел сбросить скорость и снес технику с путей. В результате инцидента задержка движения остальных поездов не превысила 15 минут.

На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин находились рядом с кабиной большегруза за несколько секунд до столкновения. Увидев приближающийся поезд, они успели отбежать в сторону. В ЧП никто не пострадал.

Ранее поезд сбил легковой автомобиль на железнодорожных путях в Екатеринбурге, водителя с травмами увезли в больницу.