Столкновение мотоцикла и иномарки в Ленобласти попало на видео

По данным издания, авария произошла в поселке имени Свердлова около Овцинского кладбища. На кадрах видно, что мотоциклист при обгоне грузовика выезжает на встречную полосу и врезается в иномарку, которая появляется с правой стороны. Байкера выбрасывает из сиденья и он перелетает через капот. Мужчина ушибся и получил травму головы. Его доставили в больницу. Водитель Mercedes не пострадал.