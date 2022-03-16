16 марта 2022, 13:41
Столкновение микроавтобуса и легковушки унесло жизнь двоих людей в Бурятии
Смертельное ДТП произошло в Селенгинском районе Бурятии. Там столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональные экстренные службы.
В результате столкновения семь человек пострадали. При этом двое погибли. По данным издания, в микроавтобусе на момент столкновения находились девять детей.
На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося и пытаются определить причины.