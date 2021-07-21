Столкновение маршрутки со стоящим грузовиком под Ростовом попало на видео

Следовавший по маршруту Головатовка — Азов микроавтобус с пассажирами врезался в припаркованный на обочине грузовик. В результате пострадали семь человек. Момент аварии попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что маршрутка пыталась объехать припаркованную фуру, но при повороте задела ее правой частью. От удара микроавтобус смял весь бок и опрокинулся. На помощь пострадавшим пассажирам бросились водители.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД, авария произошла на Кагальницком шоссе. В результате пострадали семь человек, двое из которых попали в больницу с травмами.

Для установления всех обстоятельств аварии ведомство начало проверку. Дополнительные мероприятия по соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения начала региональная прокуратура.