Столкновение легковушки и грузовика в Карелии стало причиной смерти двух человек | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 16:16 Столкновение легковушки и грузовика в Карелии стало причиной смерти двух человек

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Смертельное ДТП произошло в Приозерском районе Ленинградской области. Там столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные прокуратуры региона.

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Авария случилась в ночь на 31 октября на трассе А-121 Санкт-Петербург — Сортавала — Петрозаводск. Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, из-за чего столкнулся на встречной полосе с грузовиком Scania. В результате водитель и пассажир легковушки получили серьезные травмы, от которых погибли на месте происшествия.