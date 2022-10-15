Столкновение легковушки и грузовика унесло жизнь молодого водителя в Кургане | 360°

Происшествия 15 октября 2022, 01:10 Поделиться Telegram

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Viber Столкновение легковушки и грузовика унесло жизнь молодого водителя в Кургане Pxhere.com

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Смертельное ДТП произошло на проспекте Машиностроителей в Кургане. Там столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УМВД Курганской области.

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Авария случилась 14 октября. Мужчина 1998 года рождения за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением. Он врезался в грузовик Volvo, припаркованный неподалеку от дома № 19. В результате молодой человек получил серьезные травмы. Он погиб на месте происшествия до приезда медиков.

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