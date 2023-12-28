Происшествия 28 декабря 2023, 15:37 Столкновение легковушек унесло жизни двух человек на трассе в Нижегородской области

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Смертельная авария произошла на трассе в Дивеевском округе Нижегородской области. Организована проверка. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на УГИБДД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 19-летний водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с Lada Largus под управлением 47-летнего мужчины.

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Два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще двоим потребовалась медицинская помощь.