Столкновение легкомоторных самолетов в США унесло жизни четырех человек

Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе в Лас-Вегасе (США). В результате четыре человека погибли. Об этом сообщил «Пятый канал».

Самолет Piper PA-46 заходил на посадку, однако в какой-то момент зацепил Cessna 172. Один из самолетов упал после столкновения и загорелся. Второй упал в водоем. В каждом самолете находились по два человека — пилот и пассажир. Все они погибли.

На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося, передали «Дни.ру».