10 февраля 2020, 17:05
Столкновение катеров в Таиланде произошло по вине капитана
Стала известна причина столкновения катеров в Таиланде. Сайт Life сообщил, что инцидент произошел по вине одного из капитанов.
По просьбе гида люди, пришедшие на экскурсию, начали хлопать капитану. Он повернулся, чтобы ответить. После чего и последовал мощный удар.
По факту столкновения туристических катеров возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».