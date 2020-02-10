    10 февраля 2020, 17:05

    Столкновение катеров в Таиланде произошло по вине капитана

    Анастасия Кременчугская

    Стала известна причина столкновения катеров в Таиланде. Сайт Life сообщил, что инцидент произошел по вине одного из капитанов.

    По просьбе гида люди, пришедшие на экскурсию, начали хлопать капитану. Он повернулся, чтобы ответить. После чего и последовал мощный удар.

    По факту столкновения туристических катеров возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».