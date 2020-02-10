Столкновение катеров в Таиланде произошло по вине капитана

По просьбе гида люди, пришедшие на экскурсию, начали хлопать капитану. Он повернулся, чтобы ответить. После чего и последовал мощный удар.

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