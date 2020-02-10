    10 февраля 2020, 17:12

    Столкновение катеров в Таиланде оказалось не первым таким происшествием

    Ирина Нагайникова

    Редактор портала Phuket News Антон Махров рассказал о возможной причине столкновения катеров с россиянами в Таиланде. Подобное происшествие — не первое для региона, сообщил сайт телеканала «Звезда».

    «Несколько раз подобное происходило именно в этой точке, так как вход в канал очень узкий, а утром, когда суда приходят забирать пассажиров и отправляются с ними, повышается риск столкновения», — объяснил Махров.

    Трагедия произошла у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля. Два скоростных катера столкнулись на полном ходу. На борту одного из них находились до 35 россиян с гидом. Пострадали 22 человека, погибли два ребенка, прилетевшие к бабушке с дедушкой из Челябинска.

    Официальное число пострадавших Махров объяснил правилами.

    «Забрали всех у кого были ссадины и синяки и это нормально в такой ситуации. Человек ушибся — его везут в больницу. Синяк это не страшно, но возможны внутренние повреждения. Судя по кадрам столкновения ясно, что катера врезались лоб в лоб и наиболее тяжелые пострадавшие и погибшие, к сожалению, находились на носу лодки», — отметил журналист.

    Он добавил, что сейчас с потерпевшими работают дипломаты из России, которые держат связь с таиландскими ведомствами.