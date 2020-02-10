Столкновение катеров в Таиланде оказалось не первым таким происшествием

«Несколько раз подобное происходило именно в этой точке, так как вход в канал очень узкий, а утром, когда суда приходят забирать пассажиров и отправляются с ними, повышается риск столкновения», — объяснил Махров.

Трагедия произошла у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля. Два скоростных катера столкнулись на полном ходу. На борту одного из них находились до 35 россиян с гидом. Пострадали 22 человека, погибли два ребенка, прилетевшие к бабушке с дедушкой из Челябинска.

Официальное число пострадавших Махров объяснил правилами.

«Забрали всех у кого были ссадины и синяки и это нормально в такой ситуации. Человек ушибся — его везут в больницу. Синяк это не страшно, но возможны внутренние повреждения. Судя по кадрам столкновения ясно, что катера врезались лоб в лоб и наиболее тяжелые пострадавшие и погибшие, к сожалению, находились на носу лодки», — отметил журналист.

Он добавил, что сейчас с потерпевшими работают дипломаты из России, которые держат связь с таиландскими ведомствами.