11 июля 2020, 21:48
Столкновение иномарок и рикошет в пешехода в центре Москвы сняли на видео
Автомобили Audi и BMW столкнулись в субботу, 11 июля, на Трубной площади в центре Москвы. От удара одну из иномарок отбросило на пешехода. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
На опубликованных кадрах видно, как машины ехали перпендикулярно друг другу. От удара одну из них отбросило на пешехода, который вышел на «зебру».
Прибывшие на место медики установили, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясения мозга и перелом бедра. Его срочно увезли в больницу. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Audi. Он проехал на красный свет светофора.