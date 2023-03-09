Происшествия 09 марта 2023, 16:37 Столкновение иномарки с фурой в Кузбассе повлекло смерть троих человек

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Серьезное ДТП произошло в Кузбассе на трассе в Мариинском муниципальном округе. Там столкнулись иномарка и фура. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Авария случилась в среду, 8 марта, на 471-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Водитель легковушки Nissan Micra не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania. В результате погибли 51-летний водитель первой машины, а также его пассажиры 35 и 69 лет. Кроме того, травмы получила двухлетняя девочка.