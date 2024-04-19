Происшествия

19 апреля 2024, 13:05

Столкновение грузовиков унесло жизнь водителя на трассе в Ростовской области

Читать 360tv в

Смертельная авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

Согласно данным ведомства, 61-летний водитель грузовика Isuzu не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ.

Реклама

Инициатор ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Грузовики

ДТП

Реклама

Реклама