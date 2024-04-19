19 апреля 2024, 13:05
Столкновение грузовиков унесло жизнь водителя на трассе в Ростовской области
Смертельная авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.
Согласно данным ведомства, 61-летний водитель грузовика Isuzu не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ.
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Инициатор ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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