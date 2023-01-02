Происшествия 02 января 2023, 09:01 Столкновение грузовика и стоящего автомобиля на МКАД попало на видео Дептранс: грузовик столкнулся с автомобилем на 89-м километре МКАД РИА «Новости»

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Дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и легкового автомобиля произошло на 89-м километре внешней стороны МКАД в ночь на 2 января. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента транспорта.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль стоял на средней полосе с аварийными сигналами. По этой же полосе на высокой скорости двигался большегруз, водитель которого, вероятно, не заметил препятствия и въехал легковушке в задний бампер.

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После удара легковой автомобиль отбросило в отбойник. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

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«Пожалуйста, выбирайте пути объезда, движение осуществляется по двум полосам из пяти», — призвали в дептрансе.

В конце декабря ДТП с участием легкового автомобиля и фуры произошло на востоке Москвы. Легковушка выезжала на главную дорогу, не уступив большегрузу, который на полной скорости влетел ей в боковую часть кузова.