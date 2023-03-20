Происшествия 20 марта 2023, 18:43 Столкновение фуры и легковушки повлекло смерть двоих человек в Ленобласти

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Фура и легковой автомобиль столкнулись на пересечении Понтонного проезда и Рубежного шоссе в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В результате погибли два человека. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Авария случилась сегодня, 20 марта, около 09:45. После столкновения автомобиль загорелся. Два человека, которые находились в машине, погибли, отметили в в ГУ МВД по региону. На место происшествия прибыли экипаж Госавтоинспекции, следователи ГУ МВД России и представители экстренных служб.