Происшествия 29 декабря 2023, 15:28 Столкновение фургона и микроавтобуса унесло жизнь одного человека в Красноярском крае

Читать 360tv в

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла на трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы Ермаковского района.

По данным организации, водитель фургона Peugeot Boxer выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с микроавтобусом Ford Transit.

Реклама

Травмы, несовместимые с жизнью, получил один человек. Еще четверо пострадали.