Происшествия 13 июня 2023, 14:51 Столкновение двух машин в Челябинской области унесло жизни шести человек

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ДТП произошло в Нагайбакском районе Челябинской области. Из-за столкновения двух машин погибли шесть человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на «МВД Медиа».

Авария случилась на 123-м километре трассы Южноуральск — Магнитогорск. Там столкнулись два автомобиля ВАЗ-2114. В результате аварии на месте происшествия погибли два водителя и четверо пассажиров. Среди них — трое детей.

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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося. На место происшествия прибыл начальник областной Госавтоинспекции полковник полиции Иван Путков.