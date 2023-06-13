13 июня 2023, 14:51
Столкновение двух машин в Челябинской области унесло жизни шести человек
ДТП произошло в Нагайбакском районе Челябинской области. Из-за столкновения двух машин погибли шесть человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на «МВД Медиа».
Авария случилась на 123-м километре трассы Южноуральск — Магнитогорск. Там столкнулись два автомобиля ВАЗ-2114. В результате аварии на месте происшествия погибли два водителя и четверо пассажиров. Среди них — трое детей.
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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося. На место происшествия прибыл начальник областной Госавтоинспекции полковник полиции Иван Путков.
ДТП
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