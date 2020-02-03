03 февраля 2020, 16:14
Столкновение двух иномарок в Твери попало на видео
В Твери зафиксировано ДТП с участием двух легковушек, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщил Life.
По данным издания, авария произошла на пересечении проспектов Победы и Волоколамского. Водитель KIA влетел на полной скорости в Volkswagen, который совершал поворот. Машины отбросило на группу пешеходов. Травмы получили пять человек, в том числе водитель Volkswagen. По словам инсайдера, виновник столкновения выбрался из авто и скрылся с места ДТП.