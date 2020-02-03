Столкновение двух иномарок в Твери попало на видео

По данным издания, авария произошла на пересечении проспектов Победы и Волоколамского. Водитель KIA влетел на полной скорости в Volkswagen, который совершал поворот. Машины отбросило на группу пешеходов. Травмы получили пять человек, в том числе водитель Volkswagen. По словам инсайдера, виновник столкновения выбрался из авто и скрылся с места ДТП.