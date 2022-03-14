Столкновение двух иномарок произошло в центре Казани

В Казани перекресток улиц Карла Маркса и Лобачевского стал местом ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщает inkazan.ru, столкнулись Mitsubishi и Hyundai. Судя по характеру повреждений, корейская машина въехала в бок японской. Информации по пострадавших нет.

Кто виноват в столкновении, выясняет полиция. Хотя было предупреждение Гидрометцентра о возможном гололеде на дорогах, но, по предварительным данным, в этом месте асфальт был чистый.