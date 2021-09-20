Столкновение двух грузовых поездов произошло в Гвинее

Два грузовых поезда, принадлежащих российской компании по производству алюминия «Русал», столкнулись в Гвинее. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на гвинейскую радиостанцию Fim FM.

Происшествие произошло сегодня, 20 сентября, в муниципалитете Матото. Двое машинистов не смогли договориться между собой из-за проблем со связью. В результате произошло столкновение. Один человек погиб, пять получили ранения. Также было повреждено несколько вагонов. В данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.