Столкновение двух грузовиков произошло произошло в Новосибирской области. Есть погибший

Смертельное ДТП произошло в Убинском районе Новосибирской области. Там столкнулись два грузовика. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местное отделение пропаганды ГИБДД.

Ситуация произошла в ночь на понедельник, 14 марта 2022 года. 61-летний водитель грузовика Scania направлялся по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. В какой-то момент он столкнулся с другим грузовиком на встречной полосе. В результате водитель первого грузовика скончался на месте от полученных травм. Второго мужчину госпитализировали.