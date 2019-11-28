Столкновение двух фур парализовало движение на федеральной трассе

В результате ДТП с участием двух фур, грузовика и «ГАЗели» погибли два человека и пострадали трое.

Кроме того поврежденными оказались 100 метров ограждения трассы и шесть дорожных знаков.

По предварительным данным, у одной из фур отказали тормоза.

Как сообщил портал «Утро.ру», на участке трассы, где произошло ДТП, ввели реверсивное движение.