Происшествия 02 сентября 2023, 12:39 Столкновение двух автобусов в Ираке унесло жизни 14 паломников Shafaq News: 14 паломников погибли в ДТП с двумя автобусами в Ираке Jeremy Weate / Flickr

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Серьезное ДТП с двумя автобусами в Ираке привело к гибели 14 человек, еще 15 получили травмы. О последствиях аварии сообщило агентство Shafaq News.

Автобусы столкнулись к югу от провинции Салах-эд-Дин. Источник агентства подчеркнул, что сведения о погибших и пострадавших предварительные.

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По его данным, среди жертв и получивших травмы — паломники. Они возвращались из Самарры, где посещали главную шиитскую мечеть Аскария. Там находится усыпальница двух имамов.

Ранее стало известно о крупном ДТП с автобусом в городе Денизли на юго-западе Турции. Авария унесла жизни шесть человек, еще 43 пострадали.

По предварительным данным, грузовик с песком потерял управление и выехал на встречную полосу, после чего врезался в автобус.

В пресс-службе управления полиции Денизли РИА «Новости» заявили, что россиян среди пострадавших и погибших в ДТП нет.