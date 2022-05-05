Столкновение четырех легковушек и автобуса у Москва-Сити сняли на видео

Автомобильная авария с участием по меньшей мере пяти автомобилей произошла вечером в среду, 4 мая. Они столкнулись недалеко от Москва-сити. Об этом «360» рассказали очевидцы происшествия.

По имеющимся данным, на перекрестке близ Москва-Сити произошло ДТП с участием автобуса. В результате движение в одну сторону было почти полностью перекрыто.

На видео, оказавшемся в распоряжении «360», автобус с мигающими аварийными фарами стоит на проезжей части, почти полностью перекрыв несколько полос движения. Рядом с ним не менее четырех автомобилей, также на «аварийках».

Автомобили пытаются объехать получившийся затор. Некоторые из них для этого проезжают прямо по тротуару.

В полиции не смогли подтвердить факт ДТП. При этом там сообщили, что информации о каких-либо пострадавших к ним не поступало.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с перевернувшимся автомобилем во Владимирской области. Авария произошла на дороге «Владимир-Суздаль». Машина вылетела в кювет и перевернулась. Водителя и пассажира при аварии выбросило из автомобиля, от полученных травм они скончались.