Происшествия 10 июня 2023, 14:02 Столкновение BMW и фонарного столба унесло жизнь 19-летнего москвича В Москве 19-летний водитель погиб при столкновении машины со столбом t.me/AndreySpasatel / Telegram

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При столкновении BMW и фонарного столба на улице Айвазовского в Москве погиб водитель иномарки. Его тело деблокировали из искореженного салона. Подробности ЧП появились в Telegram-канале «Андрей Спасатель».

t.me/AndreySpasatel / Telegram

По информации автора сообщения, погибшему, судя по документам, было 19 лет. Машину оформили на него 10 дней назад.

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«Не доехал он до дома всего несколько кварталов», — добавил он.

Все обстоятельства и причины аварии уточняются. Ранее о происшествии со смертельным исходом сообщил источник «360».

Данные о ДТП подтвердили также в департаменте транспорта Москвы. В ведомстве уточнили, что месте работают оперативные службы города. Информацию о пострадавших в Дептрансе не привели.

«Движение в районе аварии не затруднено», — заключили в пресс-службе.