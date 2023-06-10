10 июня 2023, 14:02
Столкновение BMW и фонарного столба унесло жизнь 19-летнего москвича
В Москве 19-летний водитель погиб при столкновении машины со столбом
При столкновении BMW и фонарного столба на улице Айвазовского в Москве погиб водитель иномарки. Его тело деблокировали из искореженного салона. Подробности ЧП появились в Telegram-канале «Андрей Спасатель».
По информации автора сообщения, погибшему, судя по документам, было 19 лет. Машину оформили на него 10 дней назад.
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«Не доехал он до дома всего несколько кварталов», — добавил он.
Все обстоятельства и причины аварии уточняются. Ранее о происшествии со смертельным исходом сообщил источник «360».
Данные о ДТП подтвердили также в департаменте транспорта Москвы. В ведомстве уточнили, что месте работают оперативные службы города. Информацию о пострадавших в Дептрансе не привели.
«Движение в районе аварии не затруднено», — заключили в пресс-службе.
ДТП
Москва 2023
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