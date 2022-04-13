Столкновение автобуса и троллейбуса произошло в Новосибирске

ДТП произошло на Красном проспекте Новосибирска. Там автобус № 98 врезался в троллейбус № 5. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Ситуация произошла во вторник, 12 апреля. Водитель автобуса направлялся по Красному проспекту в сторону улицы Северной. Неподалеку от дома № 175 он врезался в троллейбус, который направлялся в сторону улицы Дуси Ковальчук.

В момент аварии в автобусе находились 30 человек, в троллейбусе — 32. Одна из пассажирок получила травму. Пострадавшую госпитализировали.