Происшествия 24 июля 2023, 14:01 Столкновение автобуса и легковушки привело к госпитализации 8 человек в Нижегородской области

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В Нижегородской области произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, врезультате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в Балахнинском округе. Сидевший за рулем Mitsubishi 67-летний водитель пошел на обгон по полосе встречного движения и врезался в пассажирский автобус. В результате ДТП госпитализировали восемь человек, проводится проверка.

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