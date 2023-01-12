Происшествия 12 января 2023, 13:26 Столкновение автобуса и фуры под Волгоградом закончилось госпитализацией для 9 человек

Читать 360tv в

В Волгоградской области произошла крупная авария, в результате которой пострадали девять человек, включая четырехлетнюю девочку. Об этом сообщил сайт News.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным полиции, грузовик Iveco, которым управлял 30-летний мужчина, врезался в припаркованную фуру Volvo. Отскочив от нее, автомобиль выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом. Последний следовал из Москвы в Махачкалу.

Реклама

«В результате ДТП в больницу с травмами госпитализировали девять человек: водители транспортных средств и шесть пассажиров автобуса, в том числе четырехлетняя девочка», — добавили в полиции.

Реклама

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, устанавливаются все обстоятельства аварии.