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    10 марта 2022, 04:44

    Столкновение 16 машин произошло на объездной дороге в Тюмени

    Арина Бобкова

    На объездной дороге в Тюмени произошло столкновение 16 машин по причине плохой видимости.

    Как сообщает newizv.ru со ссылкой на информацию регионального УГИБДД, на трассе возле поселка Яр столкнулось по восемь машин в обоих направлениях. Дорога практически полностью была заблокирована.

    К столь массовой аварии привела плохая видимость на дороге. Причиной тому стал расположенный неподалеку горячий источник, вызвавший туман.

    На удивление, столь массовое ДТП обошлось без травм.