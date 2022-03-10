Столкновение 16 машин произошло на объездной дороге в Тюмени

На объездной дороге в Тюмени произошло столкновение 16 машин по причине плохой видимости.

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на информацию регионального УГИБДД, на трассе возле поселка Яр столкнулось по восемь машин в обоих направлениях. Дорога практически полностью была заблокирована.

К столь массовой аварии привела плохая видимость на дороге. Причиной тому стал расположенный неподалеку горячий источник, вызвавший туман.

На удивление, столь массовое ДТП обошлось без травм.