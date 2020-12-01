01 декабря 2020, 09:59
Столкновение 13 машин на подмосковной трассе попало на видео
На подмосковной трассе произошло массовое ДТП. Столкнулись 13 автомобилей. Пострадали только транспортные средства, все люди целы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Авария случилась утром 1 декабря на Лыткаринском шоссе. Обстоятельства случившегося выясняются.
«07:20. Лыткаринское шоссе, 13 автомобилей, пострадавших нет», — уточнили в МВД.
Источник фото: «ВКонтакте»
В соцсетях пишут, что причиной ДТП стал гололед. В районе аварии — на съезде от Лыткарина на Новорязанское шоссе — образовалась пробка. Движение перекрыто, образовалась пробка.
Ранее синоптики предупредили, что первый день зимы в Москве и Подмосковье будет достаточно теплым. Возможен мокрый снег и гололедица.