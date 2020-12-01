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    01 декабря 2020, 09:59

    Столкновение 13 машин на подмосковной трассе попало на видео

    Александра Ломейко, Андрей Фишер

    На подмосковной трассе произошло массовое ДТП. Столкнулись 13 автомобилей. Пострадали только транспортные средства, все люди целы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

    Авария случилась утром 1 декабря на Лыткаринском шоссе. Обстоятельства случившегося выясняются.

    «07:20. Лыткаринское шоссе, 13 автомобилей, пострадавших нет», — уточнили в МВД.

    Источник фото: «ВКонтакте»

    В соцсетях пишут, что причиной ДТП стал гололед. В районе аварии — на съезде от Лыткарина на Новорязанское шоссе — образовалась пробка. Движение перекрыто, образовалась пробка.

    Ранее синоптики предупредили, что первый день зимы в Москве и Подмосковье будет достаточно теплым. Возможен мокрый снег и гололедица.