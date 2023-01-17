17 января 2023, 19:50
Столичным полицейским пришлось открыть стрельбу при задержании водителя на МКАД
Сотрудники московской ГИБДД применили табельное оружие для задержания нарушителя на МКАД
Сотрудники московской Госавтоинспекции выстрелили из табельного оружия при задержании нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На территории Северо-Восточного административного округа Москвы полицейские заметили «Ниву», водитель которой совершал опасные маневры.
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Правоохранители попросили мужчину за рулем авто остановиться. Но водитель игнорировал просьбы сотрудников Госавтоинспекции. Он превысил скорость и решил скрыться от полицейских. Во время преследования на МКАД мужчина по касательной столкнулся со служебной машиной.
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«Сотрудники Госавтоинспекции в соответствии с Федеральным законом „О полиции“ для остановки транспортного средства применили табельное оружие», — сказала Волк.
Выстрелами пробило три колеса «Нивы». После этого водитель остановился, его задержали и доставили в полицейский отдел. Правоохранители спросили, почему он не остановился по требованию. Мужчина заявил, что занимался своими «секретными» делами. На него составили девять административных протоколов. До этого водитель уже привлекался к ответственности за разные противоправные действия. Его также лишали водительских прав.
Нарушителя отправили на медицинское освидетельствование.
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