Происшествия 17 января 2023, 19:50 Столичным полицейским пришлось открыть стрельбу при задержании водителя на МКАД Сотрудники московской ГИБДД применили табельное оружие для задержания нарушителя на МКАД

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Сотрудники московской Госавтоинспекции выстрелили из табельного оружия при задержании нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На территории Северо-Восточного административного округа Москвы полицейские заметили «Ниву», водитель которой совершал опасные маневры.

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Правоохранители попросили мужчину за рулем авто остановиться. Но водитель игнорировал просьбы сотрудников Госавтоинспекции. Он превысил скорость и решил скрыться от полицейских. Во время преследования на МКАД мужчина по касательной столкнулся со служебной машиной.

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«Сотрудники Госавтоинспекции в соответствии с Федеральным законом „О полиции“ для остановки транспортного средства применили табельное оружие», — сказала Волк.

Выстрелами пробило три колеса «Нивы». После этого водитель остановился, его задержали и доставили в полицейский отдел. Правоохранители спросили, почему он не остановился по требованию. Мужчина заявил, что занимался своими «секретными» делами. На него составили девять административных протоколов. До этого водитель уже привлекался к ответственности за разные противоправные действия. Его также лишали водительских прав.

Нарушителя отправили на медицинское освидетельствование.