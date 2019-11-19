Столичный СК займется расследованием провала машины в кипяток в Пензе

Дело о гибели двух человек в яме с горячей водой в Пензе будет находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России. Такое распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Падение автомобиля в яму с кипятком попало на видео Подробнее

«Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — такое заявление сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее стало известно, что LADA Largus в Пензе упала в образовавшуюся в асфальте яму с кипятком. По данным Следственного комитета, провал грунта произошел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. Двое мужчин, находившиеся в машине заживо сварились в кипятке. Их тела и сам автомобиль экстренные службы уже вытащили из ямы.

Предполагается, что автомобилист не заметил яму из образовавшихся около нее клубов пара. По факту произошедшего региональные органы СК РФ открыли уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».