Столичный СК займется расследованием провала машины в кипяток в Пензе
Падение автомобиля в яму с кипятком попало на видеоПодробнее
«Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — такое заявление сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее стало известно, что LADA Largus в Пензе упала в образовавшуюся в асфальте яму с кипятком. По данным Следственного комитета, провал грунта произошел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. Двое мужчин, находившиеся в машине заживо сварились в кипятке. Их тела и сам автомобиль экстренные службы уже вытащили из ямы.
Предполагается, что автомобилист не заметил яму из образовавшихся около нее клубов пара. По факту произошедшего региональные органы СК РФ открыли уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».