Столичные сотрудники из МЧС спасли тонущую собаку

Дежурная бригада МЧС смогла спасти собаку москвички, проживающей в ЦАО, сообщили «360» в экстренных службах города.

Звонок в службу 112 поступил сегодня в семь вечера по местному времени. Спасателям женщина сообщила, что ее собака находится в воде и выбраться не может.

Дежурные немедленно выехали на место происшествия, которое было вне их зоны ответственности и было в районе Новоспасского переулка, 11. В составе спасателей Московской городской поисково-спасательной службы были Михаил Мельников и Вадим Резвых. Они специальным приспособлением смогли вытащить собачку из воды и передать ее хозяевам.

Ранее сообщалось, что в Австралии собака спасла страдающую аутизмом хозяйку от панической атаки.