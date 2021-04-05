Столичные реставраторы испортили Rolls-Royce за 40 млн рублей

Столичные реставраторы испортили изготовленный вручную по специальному заказу Rolls-Royce Phantom V за 40 миллионов рублей, принадлежащий адвокату Василию Бурдюгу, написал сайт kp.ru.

Этот автомобиль является двойником «психоделического» Phantom V Джона Леннона. В целом было создано восемь таких машин. Принадлежащее юристу авто было изготовлено по заказу для крупного банкира из Нью-Йорка в 1962 году. Транспортное средство собиралось вручную, поэтому его наполнение отличалось от машин, которые сошли с конвейера.

В центр, куда Бурдюг сдал на реставрацию свой Phantom V, приехал его личный помощник. Он увидел, что салон сильно поврежден. Кроме этого, из машины за время ремонта пропали ценные вещи, которые невозможно восстановить или купить. Речь идет о баре с эксклюзивной посудой, заводском приемнике, деревянных панелях, подлокотниках и коврах.

В настоящий момент представители правоохранительных органов проводят проверку по данному обращению. Как поступят с испорченным автомобилем, еще не известно.