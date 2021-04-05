Столичные хирурги достали из кишечника пациентки полиэтиленовый пакет

Столичные хирурги извлекли из кишечника 28-летней пациентки полиэтиленовый пакет, написал сайт mk.ru.

Девушка обратилась к врачам с болями в области живота и симптомами геморроя. После осмотра медики заметили в прямой кишке пациентки пакет, сообщило РИА ФАН.

«Инородное тело специально было засунуто непосредственно в прямую кишку. В 90-е частенько вместо презерватива некоторые мужчины пользовались пакетами. Сейчас о подобном, к счастью, не вспоминают, но всякое бывает, как видите», — рассказали медицинские специалисты.

Вариант, что женщина проглотила пакет, исключен, так как это спровоцировало бы непроходимость тонкого кишечника.