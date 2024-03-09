Происшествия 09 марта 2024, 15:14 Столичную полицию перевели на усиленный режим службы Baza: полиция Москвы перешла на особый режим работы после сообщений о терактах РИА «Новости»

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Сотрудников полиции в Москве перевели на усиленный режим службы в связи с публикацией посольства США о возможных терактах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В центре столицы число патрульных групп увеличили в 2-2,5 раза. Для обеспечения безопасности на дежурство вышли правоохранители в гражданской одежде, отметили авторы статьи.

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По информации издания, в состав каждого патруля включили как минимум одну девушку. В публикации предположили, что так полицейские смогут проверять подозрительных людей обоих полов.

Об угрозе террористических актов первым заявило американское посольство. Дипломаты предупредили иностранцев, что 8–9 марта экстремисты якобы могут устроить теракт в российской столице. О возможных угрозах также объявили диппредставительства Великобритании, Канады, Южной Кореи и Чехии.