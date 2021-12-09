Задымление произошло на станции «ВДЦХ» столичной подземки

СМИ сообщили о задымлении на станции «ВДНХ» московского метро. В связи с этим в подземке остановили движение поездов на некоторых участках.

По информации Telegram-канала «Москвач», задымление произошло на станции «ВДНХ». Сотрудники подземки остановили движение поездов в сторону центра города. Как заявили подписчики канала, на станции чувствуется запах горелых проводов.

Позже снятое в метро видео опубликовал Telegram-канал «Мослента». На кадрах видно, что люди толпятся у пустых вагонов поезда. Согласно данным канала, движение поездов остановили на станции «Проспект мира». При этом интервалы движения поездов увеличили на центральном участке Калужско-Рижской линии.

Как сообщили «360» в столичном главке МЧС, информации о задымлении на станции им не поступало.