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    22 июня 2022, 13:55

    Столб рухнул на такси в Петербурге. Видео

    Появилось видео со столбом, рухнувшим на такси в Петербурге

    Иван Степанов, Оксана Кириллова

    Столб упал на такси на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Видео с места происшествия «360» предоставила очевидица Яна.

    Судя по кадрам, столб буквально снес всю переднюю часть машины.

    «Я мимо ехала и увидела, что опора освещения упала на автомобиль такси „Лада Веста“, объехала и дальше поехала. Столб вроде уже установили. В машине водителя не было, но на обочине стоял мужчина, который фотографировал, — возможно, это он», — рассказала девушка.

    По ее словам, машины скорой помощи поблизости не было, повреждений со стороны водительской двери автомобиль не получил. Пассажиров в машине Яна также не увидела.

    Обстоятельства аварии выясняются.