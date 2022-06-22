Столб рухнул на такси в Петербурге. Видео

Столб упал на такси на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Видео с места происшествия «360» предоставила очевидица Яна.

Судя по кадрам, столб буквально снес всю переднюю часть машины.

«Я мимо ехала и увидела, что опора освещения упала на автомобиль такси „Лада Веста“, объехала и дальше поехала. Столб вроде уже установили. В машине водителя не было, но на обочине стоял мужчина, который фотографировал, — возможно, это он», — рассказала девушка.

По ее словам, машины скорой помощи поблизости не было, повреждений со стороны водительской двери автомобиль не получил. Пассажиров в машине Яна также не увидела.

Обстоятельства аварии выясняются.