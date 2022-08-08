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    08 августа 2022, 16:29

    Столб огня взвился в небо из-за неосторожной работы с газовой трубой в Москве

    Источник «360»: рабочие в Москве повредили газовую трубу при копании, начался пожар

    Алла Морген, Оксана Кириллова

    Рабочие повредили газовую трубу при копании в котловане по адресу Графский переулок, 12, сообщил источник «360». По его данным, произошло «факельное горение» — эту информацию в МЧС пока не подтвердили.

    Спасатели получили данные о пожаре в 15:51. Подразделения МЧС прибыли по указанному адресу. В 16:09 пожар удалось полностью ликвидировать.

    «Происходило загорание деревянных конструкций на площади восемь квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

    В Мосгазе добавили, что возгорание произошло «при проведении работ по обрезке газопровода». Угроза населению отсутствует, пострадавших и ущерба третьим лицам нет.

    На Факельной, 12, расположено Управление № 1 по эксплуатации и ремонту газового хозяйства.