Столб огня взвился в небо из-за неосторожной работы с газовой трубой в Москве

Рабочие повредили газовую трубу при копании в котловане по адресу Графский переулок, 12, сообщил источник «360». По его данным, произошло «факельное горение» — эту информацию в МЧС пока не подтвердили.

Спасатели получили данные о пожаре в 15:51. Подразделения МЧС прибыли по указанному адресу. В 16:09 пожар удалось полностью ликвидировать.

«Происходило загорание деревянных конструкций на площади восемь квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В Мосгазе добавили, что возгорание произошло «при проведении работ по обрезке газопровода». Угроза населению отсутствует, пострадавших и ущерба третьим лицам нет.

На Факельной, 12, расположено Управление № 1 по эксплуатации и ремонту газового хозяйства.