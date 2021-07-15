Столб огня выбросило после падения грузовика на газовую трубу в Саратове. Видео

Ехавший по мосту грузовик рухнул прямо на газовую трубу. В результате начался сильный пожар. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «360», что водитель смог спастись.

Источник уточнил, что с моста на газопровод упал КамАЗ. В результате начался крупный пожар. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий. На кадрах видно, что происходит факельное горение — пламя поднимается на несколько метров вверх. В небо также уходит столб полупрозрачного серого дыма. Рядом с местом ЧП находятся несколько человек — они держатся от пожара на расстоянии.

Источник уточнил, что за рулем КамАЗа находился мужчина. Он остался жив, но о его состоянии пока ничего не известно.

Причины падения машины с моста пока неясны. Источник уточнил, что ДТП произошло недалеко от пенсионного фонда. Для борьбы с огнем к месту происшествия прибыли уже восемь пожарных машин.