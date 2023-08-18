Эксклюзив 18 августа 2023, 06:35 Столб дыма в ночном небе. Москву после сорванной атаки БПЛА сняли на видео Очевидец снял видео первых минут после атаки БПЛА на Москву

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Военные обезвредили украинский беспилотник, и он упал в районе Краснопресненской набережной Москвы. Очевидцы показали в соцсетях последствия сорванной атаки. Источник «360» сообщил, что пострадал восьмой павильон «Экспоцентра».

Беспилотник засекли около четырех часов утра. По информации Минобороны России, после удара средствами ПВО дрон изменил траекторию и рухнул на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Пострадал один из павильонов «Экспоцентра». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что значимых разрушений не зафиксировали.

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По информации источника «360», БПЛА рухнул на восьмой павильон — двухэтажное административное здание ангарного типа из газосиликатного кирпича размером 150 на 50 метров. Произошло частичное повреждение наружной стены, декоративной облицовки и металлических панелей площадью 25-30 квадратных метров, без возгорания. Никто не пострадал.